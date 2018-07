Passagier beisst Security bei Billettkontrolle

Um ca. 21.30 Uhr waren am Montagabend Billettkontrolleure der SBB, begleitet von der Securitas, dabei die Fahrausweise in der S6 in Fahrtrichtung Otelfingen zu kontrollieren. Zwischen dem Zürcher HB und dem Bahnhof Oerlikon wurden die Kontrollierenden dann von einem Fahrgast tätlich angegangen, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilt.

Als der Sicherheitsangestellte dazwischen ging um die Situation zu beruhigen, wurde auch er vom Fahrgast tätlich angegriffen und in den Unterarm gebissen. Die blutende Bisswunde des Securitys musste im Spital ambulant behandelt werden. Der 57-jährige Fahrgast konnte durch die Stadtpolizei Zürich verhaftet werden.



