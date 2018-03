Polizei bietet 3000 Fr für Hinweise zu Messerstecher

Am Weihnachtsabend, 25. Dezember 2017, kam es gegen 19 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern vor dem Take-Away-Shop an der Langstrasse 134. Gemäss jetzigem Kenntnisstand kam ein weiterer Unbekannter hinzu und verletzte das Opfer von hinten mit einer Stichwaffe, schreibt die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag.

Dabei wurde ein 35-Jähriger am Oberkörper schwer verletzt und musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Während der eine Kontrahent in der Zwischenzeit identifiziert werden konnte, ist der Angreifer nach wie vor flüchtig.

Trotz intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft IV konnte die Tat nach wie vor nicht geklärt werden. Aus diesem Grund setzt die Kapo nun eine Belohnung von bis zu 3000 Franken aus.

«Wir bitten Personen, die Angaben zur Identität des Gesuchten oder weitere Hinweise in Zusammenhang mit der erwähnten Tat machen können, sich mit der Kantonspolizei Zürich in Verbindung zu setzen», heisst es in der Mitteilung.

