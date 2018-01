Ein Opfer ist die Ehefrau (38) des Verdächtigen

In Hausen AG sind zwei Frauen in einer Wohnung tot aufgefunden worden. «Nach ersten Erkenntnissen wurden beide umgebracht», teilt die Polizei mit. Die Polizei hat den Kosovaren R. B.* (54) festgenommen, der sich am Tatort aufhielt. Er ist Mieter der Wohnung und steht unter dringendem Tatverdacht.

Die Leichen der Frauen wurden in einem Mehrfamilienhaus gefunden. «Wir gehen aktuell von einem Beziehungsdelikt aus», so Barbara Breitschmid, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau. Beim einen Opfer handelt es sich um A. B.*(38), die Ehefrau des Festgenommenen.

Bei der anderen getöteten Frau stehe fest, dass sie aus dem familiären Umfeld stamme, aber nicht am Tatort gewohnt habe. Da noch Abklärungen im Gange seien, könnten zu ihrer Identität noch keine Angaben gemacht werden, so die Polizei.

Familie lebte erst seit wenigen Monaten dort

Das Motiv und die Hintergründe der Tat sind laut der Polizei noch unklar. Ein Anwohner, der im Nachbarhaus wohnt, sagt zu 20 Minuten: «Ich hörte oft, dass in dieser Wohnung gestritten wurde.» Manchmal sei er erst in der Nacht vom Lärm geweckt worden. Die Familie habe erst seit wenigen Monaten in der Wohnung gelebt.

Eine andere Nachbarin kannte die Familie kaum, ist aber trotzdem tief betroffen, als sie erfährt, um wen es sich handelt: «Ich hätte so was nie gedacht und bin sehr traurig, dass zwei Menschen, wohl wegen eines Streits, sterben mussten.»

Zur Klärung der genauen Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach bei beiden Leichen eine Obduktion angeordnet.

Die Gemeinde Hausen liegt im Bezirk Brugg des Kantons Aargau und hat rund 3500 Einwohner.

*Namen der Redaktion bekannt



