Polizei hilft Frau im Auto Baby zu gebären

Zwei Frauen vom Polizeilichen Assistenzdienst (PAD) der Stadtpolizei Zürich waren in ihrem angeschriebenen Patrouillenfahrzeug gegen 7.30 Uhr unterwegs zu einem Auftrag. An der Verzweigung Schaffhauser-/Hirschwiesenstrasse im Kreis 6 mussten sie vor dem Lichtsignal anhalten, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dabei fiel ihnen ein Auto auf, das irgendwie ungewöhnlich zwischen den beiden Fahrstreifen stand. Im nächsten Moment stieg der Fahrer dieses Autos aus, kam ganz aufgeregt zum Fahrzeug der beiden Frauen und rief ihnen zu, dass seine Frau im Auto sitze und gerade ihr Kind bekomme.

Sofort stieg die Beifahrerin des Polizeifahrzeugs aus und rannte zum Auto, um zu helfen. Sie öffnete die Beifahrertür und sah, dass es nicht «fünf vor zwölf» sondern schon fast «kurz nach zwölf» war, wie es in der Mitteilung heisst. Die Frau hatte nämlich bereits Presswehen und der Kopf des Babys war schon zu sehen. Im nächsten Moment «flutschte» das Baby auf die Welt. Der PAD-Angehörigen gelang es gerade noch, das Mädchen aufzufangen. Ganz aufgeregt warteten nun alle auf den ersten Schrei des Neugeborenen.

Baby ist gesund

Glücklicherweise war es kurz danach so weit – das Gesicht erhielt etwas Farbe und das Baby begann zu atmen und lauthals zu schreien. Die zweite PAD-Angehörige zog sofort ihren Rollkragenpullover aus, drehte die Innenseite nach aussen und in der Folge wurde das Baby in den wärmenden Pullover gepackt. Da die Nabelschnur noch nicht durchtrennt war, konnte sie der erschöpften, aber glücklichen Mutter das Baby noch nicht in die Arme geben.

Kurzerhand setzte sie sich daher mit dem Baby neben die frischgebackene Mutter ins Auto. In der Zwischenzeit hatte ihre Kollegin per Funk weitere Hilfe angefordert und betreute den sichtlich nervösen und besorgten Ehemann. Danach trafen zunächst die Kollegen im Streifenwagen ein und kurze Zeit später auch Spezialisten von Schutz & Rettung, die die weitere Betreuung und schlussendlich den Transport ins Spital übernahmen. Gemäss Auskunft der Ärzte sind das Mädchen und die Mutter wohlauf.

(som)