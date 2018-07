Polizei rettet junges Liebespärchen von Insel

Ein junges Paar machte sich am Montagabend auf einen Spaziergang entlang dem Rheinufer bei Rüdlingen SH. Dabei fiel die 17-Jährige kurz nach Mitternacht ins Wasser, worauf ihr 17-jähriger Begleiter zur Hilfe eilte und in den Rhein sprang. Gemeinsam konnten die beiden Jugendlichen an das rettende Ufer schwimmen.

In völliger Dunkelheit suchten sie den Heimweg, mussten jedoch feststellen, dass sie sich auf der «Unteren Insel» befanden, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt. Die beiden Personen informieren in der Folge per Mobilfunktelefon den Vater des Jugendlichen über den Vorfall.

Jugendliche waren unterkühlt

Der Vater alarmierte die Polizei, die mit einem Schlauchboot die leicht unterkühlten Jugendlichen von der Insel bergen konnte. Nach einem Kontrolluntersuch durch eine Ambulanzcrew konnte das junge Paar der Obhut der Eltern übergeben werden.

(som)