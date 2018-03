Wollen Sie mit diesen Fahrern die Strasse teilen?

«Gesehen auf Zürcher Autobahnen im Monat Februar», steht am Anfang eines Videos. Es folgen dramatische Musik und Aufnahmen von verpixelten Auto- oder Lastwagenfahrern, die am Steuer auf dem Handy rumtippen oder in einem Dokument lesen. «Möchten Sie mit diesen Verkehrsteilnehmern die Strasse teilen? Machen Sie's besser!», heisst es am Schluss.

Erstellt hat es die Kantonspolizei Zürich. Will sie damit die Autofahrer an den Videopranger stellen? «Nein, schliesslich erkennt man niemanden», sagt Sprecherin Carmen Surber: «Wir wollen die Autofahrer damit darauf aufmerksam machen, dass sie sich am Steuer nicht ablenken lassen sollen.»

«Einige Leute glauben es wohl immer noch nicht»

Denn dies sei auf den Zürcher Strassen ein zunehmendes Problem. So wurden 2017 gemäss der Verkehrsunfallstatistik 151 Unfälle mit Schwerverletzten durch Ablenkung verursacht, fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. Ein grosser Teil der Unfälle ist laut Surber auf die Benutzung von Handys zurückzuführen.

Die Zunahme habe einerseits mit dem Bevölkerungswachstum und dem Mehrverkehr zu tun, aber nicht nur, so Surber: «Einige Leute glauben wohl immer noch nicht, dass etwa ein SMS-Schreiben im Auto gefährlich ist.» Schliesslich fehle dadurch oft eine Hand und man könne nicht schnell genug reagieren.

Mehrere Hundert Franken Busse

Dabei habe man in den letzten Jahren die Leute mit Präventionskampagnen und Kontrollen versucht zu sensibilisieren: «Damit werden wir auch in Zukunft nicht aufhören.» Das Hantieren mit dem Handy am Steuer kann jedenfalls teuer werden. 100 Franken Busse gibt es fürs Telefonieren – wer etwa eine Nachricht schreibt, muss mit einer Strafe von mehreren 100 Franken oder gar einem Ausweisentzug rechnen. Doch man muss sich nicht unbedingt strafbar machen, um abgelenkt zu sein: «So kann ein emotionales Telefongespräch mit einer Freisprechanlage ebenfalls das Unfallrisiko erhöhen», sagt Surber.

