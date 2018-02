Polizei stoppt LKW-Fahrer mit 2,8 Promille

Die Schaffhauser Polizei hat bei einer Grenzkontrolle am Dienstagabend einen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 2,84 Promille auf der Strasse unterwegs war.

Die deutsche Polizei bemerkte einen starken Alkoholmundgeruch beim Fahrer. Die Schaffhauser Polizei führte danach einen Atemlufttest durch, welcher den Verdacht bestätigte.

In Chiasso eingereist

Ausserdem stellte es sich bei einer weiteren Kontrolle heraus, dass der Fahrer gegen die Arbeits- und Ruhezeitvorschriften verstossen hatte.

Der Fahrer war zuvor in Chiasso in die Schweiz eingereist und fuhr seinen Lastwagen ohne die vorgeschriebene Lenkpause bis nach Neuhausen. Die Polizei aberkannte dem alkoholisierten Lenker den Führerausweis für die Schweiz und zeigte ihn bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen an.

Der rumänische Lastwagen setzte schliesslich seine Fahrt doch noch fort – mit einem Ersatzfahrer.

