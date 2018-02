Wem hat der Dieb diese Brille gestohlen?

Die Stadtpolizei Winterthur verhaftete am Mittwochabend an der Leimeneggstrasse einen 24-jährigen Albaner, nachdem dieser mutmasslich mehrere Delikte im Quartier am Stadtrain begangen hatte.

Kurz vor 19 Uhr wurde die Stadtpolizei alarmiert, weil eine unbekannte Person durch eine offene Balkontür in ein Einfamilienhaus eingedrungen war. Als die Polizeipatrouillen eintrafen, war der Mann bereits wieder weg, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt.

Mehrere Delikte am gleichen Abend

Eine halbe Stunde später meldete eine weitere Bewohnerin des Quartiers an der Rychenbergstrasse, soeben habe jemand versucht, in ihr Haus einzubrechen. Die Person habe zudem den Briefkasten beschädigt. Auch hier gelang dem Täter vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht.

Nur kurze Zeit später ging eine weitere Meldung aus demselben Quartier ein. Diesmal meldete eine Frau, sie sei von einem unbekannten Mann per Fahrrad verfolgt worden. Als sie versucht habe, bei einem anderen Passanten Schutz zu suchen, habe der Fahrradfahrer auf diesen eingeschlagen und sei geflüchtet.

Mutiger Passant schliesst Dieb im Auto ein

Der Passant ging nach dem Vorfall unverzüglich nach Hause und wollte mit dem Auto zur Polizei fahren, um Anzeige zu erstatten. Da er seine Brieftasche in der Wohnung vergessen hatte, ging er nochmals in seine Wohnung zurück. Als er zu seinem Wagen zurückkam, sass der unbekannte Mann, der ihn kurz zuvor angegriffen hatte, im Auto.

Geistesgegenwärtig schloss der Passant den Mann im Auto ein und alarmierte die Polizei. Eine Patrouille konnte ihn wenig später widerstandslos festnehmen. Der Mann wurde der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der festgenommene Mann weitere Delikte begangen hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Die Beamten suchen unter anderem den Besitzer einer Brille sowie eines Glasbehälters voller Münzen, die im Zusammenhang mit der obskuren Diebestour gefunden wurden.

(mon)