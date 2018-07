Vor Thalwil ZH ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Drama auf dem Zürichsee gekommen: Mehrere Personen gingen von einem Boot aus baden und gerieten in Not. Laut der Kantonspolizei handelt es hierbei um zwei Senioren. Die 86-jährige Frau konnte nur noch tot geborgen werden – sämtliche Versuche sie zu reanimieren nützten nichts mehr. Von ihrem 79-jährigen Ehemann fehlt bis jetzt jede Spur.

Die Rettungskräfte sind mit einem Grossaufgebot präsent. Auch zwei Helikopter, Taucher und Spürhunde sind im Einsatz.

Frau stirbt nach Badeunfall – Ehemann vermisst

(chi)