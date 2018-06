Polizei verhaftet Mann nach Attacke im Zug

In der Nacht auf Freitag, 8. Juni 2018, wurde ein Mann in einer S-Bahn von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe verletzt – die Polizei suchte anschliessend Zeugen. Detektive der Stadtpolizei gingen umgehend ersten Hinweisen nach und führten umfangreiche Ermittlungen durch.

In der Folge konnte der Gesuchte am 12. Juni 2018 von Spezialisten der Stadt- und Kantonspolizei Zürich an seinem Wohnort im Kanton Zürich festgenommen werden, wie die Stadtpolizei am Donnerstag mitteilt. Der 33-Jährige wurde für weitere Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Zürich IV für Gewaltdelikte zugeführt. Es werden nach wie vor Personen gesucht, die zum geschilderten Vorfall sachdienliche Hinweise machen können.



(wed)