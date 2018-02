Polizistin rettet Schwan von den Tramgleisen

Es war wohl der Zufall, der diesen Schwan am Montagnachmittag so schnell rettete. Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei waren kurz vor 16 Uhr beim Bürkliplatz unterwegs, als sie beobachteten, wie ein Schwan in eine Tramleitung flog und auf einem Gleis landete.

Sofort eilte eine Polizistin zum Tier und trug es von den Gleisen weg. «Es war ganz ruhig», sagt Judith Hödl, Sprecherin der Stadtpolizei Zürich. Obwohl der Schwan äusserlich keine Verletzungen zeigte, habe man ihn ins Tierspital gebracht. Wie es ihm mittlerweile geht, ist laut Hödl nicht bekannt.

Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei tragen immer mal wieder Schwäne von Strassen oder Plätzen weg, so Hödl: «Deshalb wissen sie auch genau, wie sie die Tiere anfassen müssen.» Dies sei gar nicht so einfach, da Schwäne aggressiv werden könnten.

(som)