Porsche-Fahrer flüchtet nach Kollision mit Zug

Auf der Suhrerstrasse von Suhr AG nach Gränichen AG war am Dienstag kurz nach 11.30 Uhr ein Autofahrer mit einem grauen Porsche Cayenne unterwegs. Eingangs Dorf wollte der Lenker nach links in die Nordstrasse einbiegen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwochmorgen mitteilt.

Obwohl das Rotlicht wegen eines herannahenden Zuges blinkte, bog der Fahrer ab und prallte gegen die Seite des vorbeifahrenden Zuges. Die WSB-Komposition wurde auf der ganzen Länge zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Von Augenzeugen beobachtet stiegen zwei Männer aus dem Porsche und sammelten die am Boden liegenden Fahrzeugteile zusammen. Danach setzten sie sich wieder ins Auto und fuhren in Richtung Dorfzentrum davon. Nach einem Zeugenaufruf hat sich der 20-jährige Fahrer am Mittwochmittag bei der Polizei gemeldet.

(wed)