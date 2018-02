Gewaltfreie Beziehung dank neuer Schulstunde

Schubsen, drohen, kontrollieren, ohrfeigen und sexuelle Übergriffe: Gewalt ist in Paarbeziehungen von Jugendlichen weit verbreitet, wie eine Studie der ETH Zürich 2015 zeigte. Stadt und Kanton Zürich bieten den Schulen deshalb ab diesem Jahr das Präventionsprogramm Herzsprung – Freundschaft, Liebe, Sexualität ohne Gewalt an, wie es in einer Mitteilung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich heisst.

Umfrage Wie finden Sie das Präventionsprogramm Herzsprung? So etwas war schon lange fällig.

Ich denke nicht, dass das Programm etwas bewirken wird.

Jede Schule sollte an dem Programm teilnehmen müssen.

Ich kenne mich da zu wenig aus.

Das Programm hat zum Ziel, Respekt und Gleichberechtigung in Liebesbeziehungen von Jugendlichen zu fördern und Gewalt zu reduzieren. «Wir wollen den Jugendlichen die Alarmsignale eines Ungleichgewichts innerhalb einer Beziehung aufzeigen», sagt Projektleiterin Martha Weingartner von der Fachstelle für Gleichstellung.

«Gewaltmuster werden von Generation zu Generation weitergegeben»

«Die psychische Gewalt ist unter den Jugendlichen weiter verbreitet als die physische», sagt Weingartner. Starke Eifersucht, die anfänglich als Liebesbeweis angesehen werde, könne schnell zum Albtraum werden. «Das Problem ist, dass die Jugendlichen häufig zum sogenannten Monitoring tendieren, dem Überwachen des Handys und der sozialen Kontakte.» Deshalb werden Themen wie Sexting, Handykontrolle, Verbot von Kontakten zum Freundeskreis oder Geschlechterstereotype thematisiert.

Die Jugendlichen sollen darum lernen, wie sie ihre Grenzen und die Grenzen ihres Gegenübers wahrnehmen können, wie sie Konflikte gewaltfrei lösen, was ihre Rechte sind und wo sie Hilfe bekommen. «Wir können nicht sagen, ob die Gewalt in Liebesbeziehungen von Jugendlichen in den letzten Jahren zugenommen hat. Tatsache aber ist: Das Thema wird enttabuisiert.»

Fachleute leiten das Programm

Das sei wichtig: «Jugendliche, die in der Familie selbst geschlagen wurden oder Gewalt zwischen den Eltern beobachtet haben, neigen eher dazu, in ihren Beziehungen Gewalt wieder zu erfahren oder auszuüben», so Weingartner. Risikofaktoren lägen unter anderem an antiegalitären Einstellungen, sogenannten «Macho-Einstellungen», oder gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen.

«Die Schulen zeigen grosses Interesse am Thema», sagt Weingartner. Das Programm wird von ausgebildeten Moderatorinnen und Moderatoren geleitet. Das seien Fachleute aus dem sozialen Bereich, die auch schon mit Jugendlichen zu tun hatten. Sie erhalten zusätzlich eine Herzsprung-Ausbildung.

Lotteriefonds unterstützt das Projekt

Das Programm Herzsprung richtet sich an Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren. Schulen für die Sekundarstufe I und das Berufsvorbereitungsjahr können es ihren Schülern anbieten. Die 15 Lektionen, die sich in fünf Module gliedern, finden während der Unterrichtszeit statt. Das Programm beinhaltet Diskussionsrunden, eine Analyse von heiklen Filmsequenzen und Rollenspiele.

Eine Pilotversion des Programms wurde 2015 in fünf Zürcher Schulklassen erprobt. Herzsprung ist die adaptierte Version eines Programms, das bereits in der Romandie und zuvor in den USA angewandt worden ist. Die Umsetzung des Programms in den Zürcher Schulen wird mit Beiträgen aus dem Lotteriefonds unterstützt. Die effektiven Kosten für die Schulen betragen 1500 bis 2500 Franken – je nach finanziellen Möglichkeiten: «Wir versuchen immer, eine Lösung zu finden», sagt Weingartner.