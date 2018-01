«Meine Tochter ist noch im künstlichen Koma»

Kollegen fanden sie schwer verletzt auf dem Sandplatz – die 25-Jährige, die auf einer Reitanlage in Reutlingen am Dienstagvormittag verunglückte. Während die Kantonspolizei gemäss Meldung untersucht, ob sie vom Pferd abgeworfen wurde oder mit dem Ross gemeinsam zu Fall kam, bangt ihre Mutter um die erfahrene Reiterin. «Sie hat ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten und liegt im künstlichen Koma», sagt sie am Donnerstag zu 20 Minuten. Es sei noch unklar, wann sie aufwachen werde. Trotz der grossen Sorge um ihre Tochter will sie dem Pferd keine Schuld geben: «Es ist kein böses Tier.»

Die Mutter vermutet, dass das sonst zuverlässige Ross wegen des starken Windes erschrak und die Reiterin abwarf: «Meine Tochter hat an diesem Tag wegen des Sturms extra den Wald gemieden und ist darum auf der Reitanlage geblieben.» Das Pferd sei beim Unfall nicht verletzt worden.

Reiten birgt ein grosses Risiko

Reiten ist keine ungefährliche Sportart, wie die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) zeigen: Von 2010 bis 2014 gab es im Durchschnitt pro Jahr 8110 Unfälle mit Pferden – zwei davon endeten tödlich. Es sind mehr Frauen als Männer betroffen. Bei den meisten Unfällen handelt es sich um Stürze: Verletzungen im Bereich des Rumpfs und der Wirbelsäule machen den grössten Anteil aus. Gemäss BfU wurden Reiter aber auch von ihren Tieren getreten oder gebissen.

Die BfU hat deshalb 2014 eine Präventions-Broschüre mit Tipps im Umgang mit und auf dem Pferd publiziert. Wichtig sei unter anderem, den Umgang mit Pferden in einem fachlich kompetenten Reitbetrieb zu erlernen. Zudem sollen Reiter immer einen Helm tragen. Trotz der Liebe zu den Pferden dürfe man nicht vergessen, dass es sich um Fluchttiere handelt – und das Verhalten unberechenbar sein kann.

(mon)