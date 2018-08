Armee-Sonde fällt vom Himmel auf Böötler

Das Brüderpaar Asal war am frühen Freitagnachmittag auf einem Boot auf dem Zürichsee unterwegs. Kurz bevor sie sich vor der Insel Ufenau eine Erfrischung im Wasser gönnen wollten, krachte etwas in ihr Boot.

Nach dem ersten Schreck begutachteten die Brüder den Gegenstand, der vom Himmel gefallen war. Es handelte sich um eine Sonde. «Das Ding ist etwa 30 Zentimeter lang und wiegt rund 400 Gramm», sagt einer der Brüder zu 20 Minuten. «Wer weiss, was passiert wäre, wenn es einen von uns getroffen hätte.»

Mit Ballon ausgestattet

«Das Ding war anfangs eiskalt», sagt Aslan – was darauf schliessen lässt, dass es aus einer grossen Höhe heruntergefallen ist. Die Sonde ist nicht mit einem Motor, sondern mit einem Ballon ausgestattet.

An dem Gerät fanden die Brüder einen Zettel. Demnach handelt es sich um eine «meteorologische Temperatursonde» von Ruag Defense. Die Finder werden gebeten, die Sonde umweltgerecht zu entsorgen oder portofrei an eine Adresse in Brunnen SZ zu schicken.

Wie die Ruag auf Anfrage mitteilte, handelt es sich bei der Sonde jedoch um Armeematerial. Eine Antwort steht noch aus.

