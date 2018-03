Jetzt kommt die längste Rundfunk-Party

Das Zürcher Szene-Radio Rundfunk.FM wird digital. Ab dem 5. April versorgt es die Hörer in der Region Zürich auf DAB+ täglich mit musikalischen Trouvaillen. Das jährliche Rundfunk-Festival im Innenhof beim Landesmuseum bleibt Bestandteil des Programms.

Der Ausbau des Programms ändert nichts an der Ausrichtung des Radios: «Wir sind und bleiben das Radio für die Urbanen und versuchen weiterhin, die Stadtmenschen mit einem gemeinsamen Rhythmus zu verbinden», so der Gründer Oliver Scotoni. Ebenso wird auch in Zukunft auf Moderatoren verzichtet, ausser bei Live-Events. «Musik spricht schon von selbst.»

«Schiffscontainer versprühen Urbanität»

Den Schritt zum digitalen Radio feiern die Organisatoren mit einer sechswöchigen Party im Kraftwerk Selnau. Das bestehende Restaurant von Impact Hub wird von Montag bis Mittwoch mit Rundfunk-Musik beschallt. Donnerstags und freitags verwandelt sich der Saal am Abend in einen Club. «Die Schiffscontainer machen das Kraftwerk zu einer einzigartigen urbanen Location», sagt Scotoni.

Für die Gäste hat Scotoni ein attraktives Programm zusammengestellt. Er erwartet alle namhaften DJs, die Zürich zu bieten hat, und einige internationale Koryphäen. «So einen Club hat es in Zürich schon lange nicht mehr gegeben», sagt Scotoni. Der DJ werde erhöht auf einer Kanzel stehen, wie es in der Szene üblich ist.

Marke geht bald auf Reisen

Für die Akustik müssen die Stahlwände aufwendig verkleidet werden. An die Wände werden dynamische Bildelemente projiziert. «Auf den Containern werden unter anderem Tänzer zu sehen sein, die zum Teil live übertragen werden. Es wird auch Tänzer geben, die sich unter das Publikum mischen.» Verantwortlich für die Inszenierung ist Projektil, die auch schon das Bundeshaus beleuchtet haben.

Im Sommer und Herbst folgen weitere Aktionen, darunter das bekannte Festival beim Landesmuseum. Für die Zukunft hat Scotoni ebenfalls Pläne. Er will mit dem Radio auf Reisen gehen und von verschiedenen Orten direkt nach Zürich senden. Wohin die Reise geht, will Scotoni aber noch nicht verraten.

(tam)