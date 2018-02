«Mich stört der Rauch manchmal auch»

Zuerst in den Zügen, dann in den Tiefbahnhöfen, jetzt auch auf dem Perron: Seit dem 1. Februar darf man an sechs Schweizer Bahnhöfen nicht mehr rauchen. Dazu gehören Basel, Zürich Stadelhofen, Bellinzona, Chur, Neuenburg und Nyon.

Umfrage Was halten Sie von rauchfreien Bahnhöfen? Das sollte es in der ganzen Schweiz geben.

Draussen sollte das Rauchen nicht verboten werden.

Solange es nur an den Bahnhöfen ist, finde ich das gut.

An diesen sechs Haltestellen testen die SBB verschiedene Optionen. In Zürich Stadelhofen ist es beispielsweise gänzlich verboten, auf dem Perron zu rauchen. In Chur dagegen wurden Raucherzonen auf den Perrons eingerichtet. In den grossen Hallen wie im Hauptbahnhof Zürich darf weiterhin geraucht werden.

«Mich stört es manchmal auch»

Ein Teil der Passagiere ist mit der neuen Regelung einverstanden. «Mich stört es manchmal auch, wenn der Rauch am Morgen in mein Gesicht bläst», sagt etwa eine 18-jährige Raucherin. Andere Pendler fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt: «Wenn man auf den Zug wartet, wäre es schon schön, wenn man rauchen könnte», sagt die 20-jährige Nadine Idrizi.

Der 15-jährige Dominic H. glaubt gar, dass die Regelung nicht eingehalten wird. Tatsächlich konnte 20 Minuten Pendler finden, die auf dem Perron rauchten, obwohl sie wussten, dass die Zone jetzt rauchfrei ist. Die SBB bestätigen, dass die Raucher in der Pilotphase auf dem Perron nicht sanktioniert werden. Das Sicherheitspersonal würde diese ansprechen, die Zigarette auszumachen. «Es geht nicht darum, die Raucher zu bestrafen, sondern die Sauberkeit zu verbessern. Das Ziel ist, Erfahrungen mit den verschiedenen Optionen zu sammeln», sagt SBB-Sprecher Christian Ginsig.

Die meisten halten sich an die Regelung

Die meisten Pendler haben sich aber an die neue Regelung gehalten und ihre Zigarette an einem der aufgestellten Aschenbecher ausgemacht, bevor sie über die dicke blaue Linie gingen, die Raucher- von Nichtraucherzonen trennt. Auf das neue Verbot hingewiesen wird auf mehreren Plakaten und Tafeln.

Die SBB informieren zudem über die Lautsprecher: «Gerade beim Bahnhof Basel, wo viele Reisende aus allen Richtungen eintreffen, ist die Kundeninformation auch auf dem Perron wichtig», sagt Ginsig. Mit dem mehrmonatigen Pilotprojekt wollen die SBB die öffentliche Diskussion über die Nichtraucher-Regelung anregen. Durch den Test soll auch der Verschmutzungsgrad durch Zigarettenstummel verringert werden. Um das Projekt auszuwerten, planen die SBB eine Kundenbefragung.