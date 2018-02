Noch vor der Jahrhundert-Wende, vor dem 1. Weltkrieg und vor dem Untergang der Titanic wurde das Saniätskorps der Stadt Zürich gegründet. 14 Sanitätsmänner nahmen am 1. Januar 1893 ihre Arbeit dort auf. Bereits ein Jahr später wurden rund 1200 Kranken- und Leichentransporte mit Hilfe mehrerer Pferdedroschken durchgeführt, wie Schutz & Rettung am Mittwoch mitteilte.

Sanität Zürich feiert 125-jährigen Geburtstag

In den vergangenen 125 Jahren hat sich einiges getan. Inzwischen leistet der Rettungsdienst von Schutz & Rettung in der Stadt Zürich, auf dem Flughafen und in 17 Vertragsgemeinden über 37'000 Einsätze pro Jahr. Rund 170 Personen arbeiten heute im Bereich Sanität, darunter 120 diplomierte Rettungssanitäter sowie 35 Studierende, wie es weiter heisst.

Neuer Rettungswagen im Einsatz

Stadtrat Richard Wolff (AL) und Michael Schumann, Bereichsleiter Sanität Schutz & Rettung, sprachen am Mittwoch über die Geschichte sowie die wachsenden Herausforderungen für den Rettungsdienst — vor allem in Zusammenhang mit den vorgegebenen Hilfsfristen.

So bewilligte der Stadtrat zehn Stellen im Rettungsdienst, damit ein zusätzlicher Rettungswagen in Betrieb genommen werden konnte. Das Fahrzeug steht seit Anfang Jahr im Einsatz.

Schutz & Rettung will das 125-jährige Bestehen der Sanität Zürich zusammen mit der Bevölkerung feiern und organisiert einen Jubiläumsanlass am Zürcher Hauptbahnhof. Dort können sich die Besucher während zwei Tagen auf eine bewegte Zeitreise durch die Geschichte und Entwicklung des Rettungsdienstes begeben.



(jen/sda)