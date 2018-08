18 Jungstiere sterben bei Scheunenbrand

In Madetswil ZH ist am Freitagmittag ein Feuer in einer Scheune ausgebrochen, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigte. Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen unter Kontrolle bringen.



Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, zogen sich sieben Personen beim Brand Verletzungen zu, darunter zwei Polizisten. Bei allen Beteiligten bestand ausserdem der Verdacht auf Rauchgasvergiftungen. Sie wurden zur Kontrolle in die umliegende Spitäler gefahren.

Zuvor konnte der Bauer unter Mithilfe von Familienmitgliedern sowie der ersteingetroffenen Polizeipatrouille die Kühe aus den Flammen retten. Für 18 Jungstiere kam aber jede Hilfe zu spät. Sie verendeten in der brennenden Scheune oder mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen von ihrem Leiden erlöst werden.

Über die Brandursache herrscht noch keine Klarheit. Sie wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, abgeklärt. Der entstandene Sachschaden dürfte über einer Million Franken liegen.

Brand im Zürcher Oberland

(fur)