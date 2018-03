Schüler (15) spielt Dieb und wird verhaftet

Am Freitag kurz vor 12 Uhr beobachtete eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur beim Hauptbahnhof einen Jugendlichen, der ein Portemonnaie zu Boden fallen liess. Augenblicke später nahm ein anderer junger Mann das Portemonnaie an sich und rannte damit davon, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilt. Der Bestohlene habe laut geschrien und die Polizisten hätten sofort die Verfolgung des Täters aufgenommen. Sie rannten dem Jugendlichen gemäss Mitteilung durch den Bahnhof und über eine Treppe nach, bis sie ihn schliesslich einholen und anhalten konnten.

Rasch stellte sich heraus, dass der 15-Jährige kein wirklicher Dieb war. Er hat diese Rolle nur für ein Schulprojekt gespielt. Dabei ging es den Jugendlichen gemäss der Stapo darum, zu beobachten, wie sich unbeteiligte Menschen verhalten, wenn ein Delikt in ihrer Nähe begangen wird.

Gefährliche Inszenierung

«Die Polizisten klärte die – sichtlich erschrockenen – Jugendlichen über die Gefährlichkeit ihres Tuns auf», heisst es weiter. Eine solche inszenierte Aktion könne unter Umständen nicht von einem echten Verbrechen unterschieden werden, was entsprechend polizeiliche Interventionen zur Folge haben könne. Deshalb wurde auch die zuständige Lehrperson orientiert.

Wie ein Stapo-Sprecher auf Anfrage sagte, ist noch unklar, ob die Lehrperson über die Aktion informiert gewesen war. Strafrechtliche Folgen habe der inszenierte Diebstahl für die Jugendlichen jedoch nicht. Die Stadtpolizei rät, sich bei derartigen Inszenierungen vorgängig mit den Behörden und den Grundbesitzern abzusprechen.

Erst diese Woche hatte es die Stadtpolizei Winterthur mit zwei jungen Männern zu tun, die für ein Social-Media-Video in einem Bus Passagiere veräppeln wollten. Dafür gab sich ein 18-Jähriger als Billettkontrolleur aus. Statt Likes gab es aber für die jungen Männer eine Anzeige.

(som)