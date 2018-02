Schütze von Rüti war 18 Tage auf freiem Fuss

Vor zwölf Jahren schoss ein 20-jähriger Mann unter Einfluss von Cannabis in der Zürcher Gemeinde Rüti mit seinem Sturmgewehr um sich. Aus seiner Wohnung zielte er auf die Fenster des Nachbarhauses und gab insgesamt 41 Schüsse ab. Dabei verletzte er zwei Personen, eine davon lebensgefährlich.

Vor Gericht gab der Täter an, er wolle möglichst lange hinter Gitter, um sich so seinen Lebensunterhalt zu sichern. Das Obergericht Zürich bestrafte den Schützen zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und einer Busse von 500 Franken. Weil sich die Justiz zuerst gegen eine Sicherheitshaft aussprach, verbrachte der Mann im Januar einige Tage in Freiheit.

Schütze wehrt sich erfolgreich

Wenige Tage vor Ablauf der Strafe stellte die Zürcher Staatsanwaltschaft das Gesuch einer nachträglichen Verwahrung und den Antrag, den Mann in Sicherheitshaft zu versetzen, wie der «Zürcher Oberländer» schreibt. Die Sicherheitshaft wurde vom Obergericht Zürich abgelehnt.

Um eine Freilassung zu verhindern, beantragte die Staatsanwaltschaft bei der Kesb Hinwil eine fürsorgerische Unterbringung. Die Behörde bewilligte diese Massnahme. Doch der Verurteilte wehrte sich beim Bezirksgericht Hinwil erfolgreich gegen den Entscheid. Der Häftling wurde in der Folge entlassen, obwohl ein psychiatrisches Gutachten attestiert, dass der Mann schwer krank und nicht behandelbar ist.

18 Tage auf freiem Fuss

Nach rund 18 Tagen wurde der Schütze wieder verhaftet. Das Bundesgericht hiess eine Beschwerde der Oberstaatsanwaltschaft Zürich gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Hinwil gut und ordnete eine sofortige Sicherheitshaft an. Nun ist das Obergericht Zürich an der Reihe. Es muss jetzt entscheiden, ob eine nachträgliche Verwahrung gerechtfertigt ist.

