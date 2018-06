Schulhaus will mit neuem Namen Image aufpolieren

Aus «Böswisli» (Böse Wiese) wird «Allmend». Die Stadt Bülach gibt einem Schulhaus einen neuen Namen. Grund: «Der tendenziell negativ besetzte Name Böswisli trägt der guten pädagogischen Arbeit des Schulhaus-Teams ungenügend Rechnung», heisst es in einer Mitteilung.

Der Vorschlag für die Umbenennung stamme von einer Arbeitsgruppe, die sich um das Image des Schulhauses sorgte. «Die Schule hatte einen negativen Touch, obwohl das Team dort tolle Arbeit leistet», sagt Virginia Locher, FDP-Stadträtin und Präsidentin der Primarschule. Das liege auch daran, dass dort viele Kinder mit Migrationshintergrund zur Schule gehen.

«Die Umbenennung soll helfen, das Image zu stärken»

Insbesondere die Lehrpersonen hätten sich die Änderung des Namens gewünscht und seien dabei auch von Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) unterstützt worden. «Die Umbenennung soll nun helfen, das Image der Schule zu stärken», so Locher. Der Name «Allmend» habe sich gegen viele weitere Vorschläge durchgesetzt, weil er neutral ist und den Ort treffend beschreibe.

Das Böswisli heisst ab August also Allmend. Schulhäuser mit zum Teil skurrilen Namen gibt es aber weiterhin in der Region Zürich. Ein Beispiel ist das Schulhaus Isengrind (Eisenkopf) im Zürcher Stadtkreis 11. Es liegt an der gleich benannten Strasse, die durch das Quartier führt.

Kein Imageproblem beim Isengrind

Der Name rührt von einer Schreckgestalt, wie auf der Website alt-zueri.ch zu lesen ist: «Es handelt sich um eine spuk- und sagenhafte Stelle, die nach einer Schreckgestalt so benannt wurde.» Hat der Name eine Auswirkung auf das Image der Schule?

Das zuständige Departement verneint: «Auf Nachfrage hat die Kreisschulpflege Glattal geäussert, dass das Schulhaus kein Image-Problem hat.» Bei der Benennung von neuen Schulhäusern werde jeweils gründlich geprüft, welcher Name sich eigne. Häufig würden sich die Namen auf die Strassennamen oder die Umgebung beziehen. Das sei auch im Isengrind der Fall, bei dem der Name von einem Flurnamen abgeleitet wurde.

