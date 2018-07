Schwarze Rauchwolken wegen Brand bei Denner

In einem Gebäude in der Nähe der Denner-Filiale an der Zürcherstrasse in Eglisau ZH brennt es. Schwarze Rauchwolken steigen über dem Gebäude auf. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt den Brand: Es handle sich um eine Art Garage, die sich etwas ausserhalb von Eglisau befinde.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.



(Video: Leser-Reporter)

Weitere Informationen konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben.

Update folgt ...

(sil)