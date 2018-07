Schweizer O-Bikes stehen für 69 Fr zum Verkauf

Der Leihvelo-Service O-Bike ist pleite. Die Schweizer Firma Umzug 24 sammelt die übrig gebliebenen Velos nun in ganz Europa ein und verkauft sie. Da wittern einige auch ein Geschäft: Seit Donnerstag ist auf dem Facebook-Marktplatz ein Inserat zu finden mit dem Titel «Neue O-Bike Velos zu verkaufen». Preis pro Velo: 69 Franken.

Hinter dem Inserat steckt Osman Tazik. Er hat 30 Bikes von der Firma Umzug 24 erstanden und hätte gerne noch 470 weitere neue Velos. Der Vertrag mit Umzug 24 ist aber noch nicht besiegelt. Tazik sammelt auch gebrauchte O-Bikes in Zürich und Winterthur ein, die er verkaufen will: «Bisher habe ich etwa 400 davon eingesammelt», sagt Tazik. Das passiere natürlich in Absprache mit Umzug 24.

Bereits 5000 Schweizer O-Bikes verkauft

Einige Velos hat Tazik bereits wieder verkaufen können. Ob er den Kaufpreis bei 69 Franken belasse, sei aber noch nicht sicher. In Deutschland werden O-Bikes ebenfalls im Internet angeboten – dabei werden bis zu 129 Euro verlangt für ein Velo.

Das ganz grosse Geschäft ist der Verkauf der O-Bikes allerdings nicht. Umzug-24-Chef Firat Kutal sagt, er sei froh, wenn er eine schwarze Null erreiche. «Ich habe noch 1500 bis 2000 neue O-Bikes und zurzeit 500 Occasions-Velos in meinem Lager im Thurgau.»

Zu den Interessenten für die gelbgrauen Velos gehören auch Informatikfirmen. «Sie wollen die Schlösser kaufen und sie anderweitig verwenden», sagt Kutal. Bisher konnte Kutal gemäss eigenen Angaben bereits 5000 O-Bikes aus der Schweiz und 2000 aus den Niederlanden und 1000 aus Ungarn verkaufen. Zu welchem Preis, will er nicht verraten.

Hacker veröffentlichen Anleitung zum O-Bike-Knacken

Derweil rufen Hacker im Internet dazu auf, die herrenlosen O-Bikes zu «befreien», wie mehrere deutsche Medien berichten: In einem Video der Veloaktivisten wird gezeigt, wie sich die Leihvelos knacken lassen und man ohne Zahlung der Mietgebühren damit herumfahren kann. Legal ist das natürlich nicht.

