Schweizer Star-DJ live aus der Waschanlage

Berühmte DJs spielen 90-minütige Live-Sets in speziellen Locations und vor einem ausgewählten Publikum. In grossen Metropolen sind solche Formate bereits etabliert und beliebt – am Donnerstagabend wird es nun unter dem Namen «The Unseen Room» den ersten Event dieser Art in Zürich geben.

Im Mittelpunkt des Abends steht der Techno-DJ Andrea Oliva, der für das 90-minütige Live-Set sorgen wird. «Andrea ist derzeit ein sehr gefragter Mann und auf der ganzen Welt unterwegs. Wir hatten Glück, ihn für die Idee zu begeistern», sagen die Veranstalter Michael Achermann und Alex Ruf.

Resident im Ushuaia Club auf Ibiza

Unter anderem ist Andrea Oliva der Resident DJ im Ushuaia-Club auf Ibiza, wo er während der Sommermonate wöchentlich für das Label Ants auflegt. «Er spielt auch regelmässig vor Zehntausenden von Leuten.»

Zürich soll aber nur der Anfang sein: «Wir planen für dieses Jahr Live-Sets in Bern, Luzern, Lausanne und Basel.» Die zukünftigen Locations bleiben noch geheim, «aber wir werden wieder spezielle und unerwartete Orte wählen – und auch die Musikrichtung kann variieren». Bei den DJs will man weiterhin auf Acts setzen, die international bekannt sind.

