Secret-Service-Agent wartet im Tower auf Trump

Die Vorbereitungen für den WEF-Besuch von US-Präsident Donald Trump gehen in die finale Phase. Am Donnerstagmorgen wird die Landung der Air Force One am Flughafen Zürich erwartet. Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass der Flughafen aus Sicherheitsgründen die Zuschauerterrasse am Donnerstagvormittag und am Freitagnachmittag schliesst. Ob auch die Spotter-Plätze rund um den Flughafen abgesperrt werden, ist weiterhin unklar.

Piste 16 wird komplett gesperrt

Wie Skyguide-Sprecher Vladi Barrosa gegenüber SRF sagt, bleibt das aber nicht die einzige Massnahme: So werde der Sicherheitsabstand vor und nach der Landung der Air Force One von drei auf fünf Meilen vergrössert und die Piste 16 wird für den US-Präsidenten komplett abgeriegelt. «Bis die Helikopter aus Dübendorf den Präsidenten abgeholt haben und der ganze Autokonvoi Richtung Davos abgefahren ist, wird die gesamte Piste gesperrt», so Barrosa. Das könne zu kleineren Verspätungen im Flugverkehr führen.

Im Tower des Flughafens wird zudem nicht alltäglicher Besuch erwartet: «Ein Agent des amerikanischen Secret Service wird bei uns im Turm stehen und die Landung des Präsidenten überwachen», so Barrosa.

Riesen-Privatjet eines russischen Oligarchen

Bis am Donnerstag ist aber am Flughafen Zürich auch sonst reichlich viel los. So ist am Dienstagmorgen eine Boeing C-32 der Amerikaner gelandet. «Zuerst ging das Gerücht um, dass Vizepräsident Mike Pence im Flugzeug sitzt, aber er ist derzeit ja in Israel», sagt Plane-Spotter Mike Wyss zu 20 Minuten.

Für ein weiteres Highlight für Flugzeug-Fans soll zudem ein russischer Oligarch im Laufe des Tages sorgen. «Sein Airbus A340 ist wahrscheinlich der grösste Privatjet, der im Rahmen des WEF in Zürich landet», erklärt Wyss.

