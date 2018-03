Velofahrer wird von Auto überrollt und stirbt

Am Winterthurer Reitweg ist am Mittwochnachmittag ein 54-jähriger Velofahrer von einem Auto überrollt und getötet worden. Am Steuer sass eine 76-jährige Frau. Sie wollte von einem Parkplatz rückwärts auf die Strasse fahren.

Der Velofahrer geriet unter das Auto und wurde dabei tödlich verletzt, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Winterthur heisst. Der Mann starb noch auf der Unfallstelle. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar.

(sda)