«Fürs Töfffahren muss man keine Sexbombe sein»

Schön, jung und selbstbewusst: Das sind Anja Tschopp (22) und Lorella Liuzzo (27), die in Videos auf ihrem Youtube-Kanal mit ihren schweren Motorrädern auf einer Rennstrecke fahren oder in einem Laden einen neuen Töffdress ausprobieren. Die Zürcherinnen haben sich schon als kleine Mädchen fürs Töfffahren interessiert. Im Kommunikations-Studium lernten sie sich kennen und entdeckten schon bald ihre gemeinsame Leidenschaft.

Umfrage Fahren Sie Töff? Ja, ich steige regelmässig aufs Bike.

Nein, das ist nichts für mich.

Ja, aber eher selten.

«Wir starteten einen Blog zum Thema Frauen und Motorradsport», erzählt Anja Tschopp, die seit drei Jahren im Management-Team des Rennfahrers Tom Lüthi arbeitet – «Das Interesse war riesig.» Grund: Die Motorrad-Branche biete den Frauen zu wenig, so Tschopp. «So etwa bei der Auswahl von geeigneten Motorrädern und der Ausrüstung.» Ebenfalls getrauten sich viele Frauen kaum, Kurse zu besuchen. «Gerade Anfängerinnen fühlen sich neben den Männern mit ihren grossen Maschinen nicht immer so wohl», sagt Tschopp.

«Fürs Töfffahren muss frau keine Sexbombe sein»

«Töfffahren ist etwas für ganz normale Frauen»

Deshalb finden Liuzzo und Tschopp, dass sich Frauen zusammentun sollten, und haben mittlerweile die Community «Girls on Bikes» gegründet. Auf dem Instagram-Account mit über 12'000 Followern können Frauen ihre Fotos und Geschichten zu ihrer Motorrad-Leidenschaft publizieren. Informationen zur Ausbildung, Motorrädern, Events oder Ausrüstung gibt es auf der Website girlsonbikes.ch.

Dort beantworten die beiden Gründerinnen auch Fragen. «Viele Frauen wenden sich an uns, weil sie Gleichgesinnte suchen, mit denen sie einen Ausflug auf dem Motorrad unternehmen können», sagt Tschopp. Ebenfalls seien ein Auftritt an der Swiss Moto sowie Kurse für Frauen geplant. «Wir wollen den Frauen den Einstieg erleichtern.»

Töfffahren sei etwas für ganz normale Frauen, so Tschopp: «Man muss dazu weder ein Mannsweib noch eine Sexbombe im Bikini und in High Heels sein, wie es so oft suggeriert wird.» Ein gut sitzendes Lederkombi sei sowieso sicherer und schöner. «Nur wenn Frau sicher unterwegs ist, macht das Töfffahren richtig Spass.»

An der Swiss-Moto vom 22. bis am 25. Februar werden die Gründerinnen von «Girls on Bikes» mit einem Stand in der Halle 6 vertreten sein.



(som)