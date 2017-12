Die Clubbing-Highlights der Zürcher Silvesternacht

Internationale Headliner

Der grösste internationale Star hinter dem DJ-Pult ist dieses Jahr der Berliner Fritz Kalkbrenner an der New-Yeah-Party im Volkshaus. In der Härterei sind Worakls (F) und Jan Blomqvist (D) zu Gast. Tickets für beide Events gibts ab 49 Franken auf Starticket. Bereits für 25 Franken gibt es den Mannheimer Nick Curly im neuen Spacemonki-Club zu sehen, der vergangene Woche eröffnet wurde.

Umfrage Wo feiern Sie ins neue Jahr? Im Restaurant

Im Club

Im Bar

Zu Hause

Am See

Die Altbekannten (elektronische Musik)

Im Hive, Supermarkt, Zukunft, Club Bellevue und in Friedas Büxe setzt man hauptsächlich auf hiesige DJ-Grössen wie etwa Animal Trainer oder Jimi Jules (beide Hive). Kostenpunkt: 25 bis 35 Franken. Aber Achtung: Die Zukunft und Friedas Büxe öffnen erst um 1 Uhr ihre Türen.

Die Altbekannten (Open Format)

Wer einen bunten, kommerziellen Musikmix bevorzugt, wird im Plaza, Mascotte und Kaufleuten fündig – mit Zürcher DJs wie Muri (Plaza), Vitamin S (Mascotte) oder Rolf Imhof (Kaufleuten). Tickets gibts auf den jeweiligen Club-Websites im Vorverkauf für 35 Franken.

Für Hip-Hop-Fans

Wer lieber zu Hip-Hop und R'n'B-Musik ins neue Jahr tanzt, wird unter anderem im Gallery, Jade sowie in den drei Clubs von Rolf Hiltl fündig: der Perle, dem Sihlpost-Club und dem Hiltl-Club. Das hat aber seinen Preis. Trotz lokaler DJs kostet der Eintritt in den Hiltl-, Sihlpost- und Jade-Club 49 Franken. In die Gallery kommt man für 40 Franken – und in die Perle für 35 Franken.

Der Geheimtipp

Das Label Klang Heimlich lädt zu einer speziellen Silvestersause an einem Ort, der geheim ist. Nur so viel: Es geht wohl in Richtung Uetliberg. Tickets gibts nur via Bewerbung auf der Facebook-Seite von Klang Heimlich. Zum Line-up gehört unter anderem der Berliner David Dorad vom Label Katermukke.

Für Reality-TV-Fans

Sänger und TV-Sternchen Pietro Lombardi tritt im Komplex 457 an der Silvester Revolution auf. Tickets gibts ab 38.15 Franken auf Starticket.

(20M)