Kroaten in der Schweiz feiern ihren Sieg

Kroatische Flaggen, wohin das Auge blickt, und überglückliche Menschen: An der Zürcher Langstrasse und anderswo wurde Kroatiens Sieg gegen England an der Fussball-WM ausgiebig gefeiert.

Umfrage Wer gewinnt den WM-Final? Frankreich

Kroatien

Juve-Altmeister Mario Mandzukic schoss Kroatien am Mittwochabend mit seinem goldenen 2:1 gegen England in der 109. Minute erstmals in den WM-Final.

Auch die zweitgrösste kroatische Stadt Split war im Freudentaumel, wie dieses Leserreporter-Video beweist:



(mlr)