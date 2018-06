Tausende gehen für die Homo-Ehe auf die Strasse

Seit einer Woche finden unter dem Motto «same love - same rights» in der ganzen Schweiz Veranstaltungen im Rahmen der Pride Zürich statt. Die gleichgeschlechtliche Ehe steht dabei im Zentrum. In 25 Ländern (darunter 17 europäischen) wird sie anerkannt, nicht aber in der Schweiz. «Wir hoffen, dass der Schwerpunkt nun nochmal Triebkraft gibt, damit der Gesetzesvorstoss endlich durchkommt», meint Lea Herzig von der Festivalorganisation zum «Tages-Anzeiger».

Der Höhepunkt der Pride ist der grosse Demonstrationsumzug, der heute Mittag durch die Innenstadt zieht. Danach wird auf dem Kasernenareal gefeiert, unter anderem mit der israelischen und lesbischen ESC-Gewinnerin Netta Barzilai. Die Organisatoren rechnen mit gutem Wetter und entsprechend viel Publikum. Letztes Jahr waren 19'000 Menschen am Umzug, und ganze 37'000 feierten am Wochenende auf dem Kasernenareal.





(Video: 20 Minuten/qll/wsa)



Florian Vock, Vorstandsmitglied von Pinkcross, dem Dachverband der schwulen und bi Männer, redet auf dem Helvetiaplatz:



