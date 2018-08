Spaziergängerin findet ausgesetztes Katzen-Baby

In der Nähe von Lindau in Deutschland wurde vor einer Woche im Wald ein Baby-Büsi ausgesetzt. Im Alter von gerade mal einer Woche, wurde der kleine Kater in eine Kartonschachtel gepackt und neben dem Abfall entsorgt. Dank eines Hundes wurde er von einer Spaziergängerin entdeckt und gerettet.

Entsetzt über ihren Fund brachte sie das Katzenbaby umgehend ins Tierheim Pfötli in Winkel ZH zur Pflege. Dort wird es mit der Flasche aufgezogen. Bereits kurz nach seiner Ankunft trank der Findling hungrig seine Katzenmilch.

Überlebenschancen waren äusserst gering

An einem heissen Sommertag ausgesetzt, waren die Überlebenschancen des Kätzchens äusserst gering. Ohne Mutter und menschliche Hilfe hätte der Kleine vermutlich die Nacht nicht überlebt, teilt der Tierrettungsdienst mit.

Trotz einiger Flöhe und einem eiternden Auge geht es ihm den Umständen entsprechend gut. Die Tierpflegerin muss den kleinen Kater rund um die Uhr füttern – der Wecker klingelt alle zwei bis drei Stunden, damit sie ihn mit einer Mahlzeit versorgen kann.

Yoshi, der Glückliche

Damit das Katzenbaby auf seinem weiteren Lebensweg mehr Glück hat als bis jetzt, wurde es auf den Namen Yoshi getauft, was auf Japanisch so viel wie «der Glückliche» bedeutet. Momentan ist Yoshi noch zu klein für eine Vermittlung. Anfragen werden angenommen, sobald er alt genug ist, um in ein neues Zuhause zu ziehen.

