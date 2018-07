Die Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich testet Tempo 30 in der Nacht. Nachdem die im Januar 2014 publizierten Verkehrsvorschriften im September 2017 mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts rechtskräftig wurden, kann der Versuch mit einer nächtlichen Temporeduktion durchgeführt werden. Diese Woche wird die entsprechende Signalisation angebracht.

Auf folgenden vier Strassenabschnitten gilt laut der Mitteilung der Stadt ab 8. Juli 2018 versuchsweise während drei Monaten zwischen 22 und 6 Uhr Tempo 30:

• Albisstrasse auf Teilstück Mutschellenstrasse bis Dangelweg

• Hardstrasse vom Hardplatz bis Albisriederplatz

• Dübendorf-/Winterthurerstrasse von Tramhaltestelle «Probstei» bis Gasthof «Hirschen»

• Am Wasser/Breitensteinstrasse

Die Stadt wird den Nutzen der Massnahme evaluieren. Ziel ist es, den Lärmpegel in der Nacht zu senken – vor allem in Wohngebieten mit übermässigen Lärmimmissionen. Damit soll ein Beitrag zum Gesundheitsschutz und zur Verbesserung der Wohnqualität geleistet werden, so die Dienstabteilung Verkehr.

(tam)