Stadtratskandidaten wollen Drogen legalisieren

Statt hippe Clubgänger sassen vor kurzem vier Kandidaten für die Stadtratswahlen vom 4. März im Anzug in Friedas Büxe. Dort diskutierten sie über das Zürcher Nachtleben. Während die Meinungen bei den Lärmfragen auseinandergingen, waren sich Stadtrat Richard Wolff (AL), Stadtrat André Odermatt (SP), Stadtratskandidatin Karin Rykart (Grüne) und Stadtratskandidat Michael Baumer (FDP) bei der Legalisierung von Drogen einig.

«Ich wünsche mir, dass der gesetzliche Umgang gewisser Suchtmittel auf dieselbe Stufe wie Alkohol und Tabak gestellt wird», zitierte der «Tages-Anzeiger» Wolff. Welche Art von Drogen er damit genau meinte, wurde an der Podiumsdiskussion nicht ausgeführt. Wolff sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass es ihm dabei um die Regularisierung von Cannabis gehe: «Das heisst den Cannabiskonsum beispielsweise an eine Altersgrenze zu binden.» Von Cannabis sprachen auch Rykart und Odermatt, wie sie gegenüber 20 Minuten ausführten. Die Legalisierung von anderen Substanzen sei zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls zu prüfen, so Odermatt.

FDP-Kandidat würde auch Partydrogen legalisieren

Weiter würde Top-Five-Kandidat Baumer gehen. Er kann sich etwa die Legalisierung von Partydrogen wie Ecstasy durchaus vorstellen: «Es ist eine Realität, dass Leute solche Drogen konsumieren.» Dass man dies strafrechtlich verfolge, bringe nichts: «Es braucht neue Wege.» Wie diese genau aussehen, wisse er noch nicht: «Das muss man zuerst ausprobieren.» Baumer kann sich etwa vorstellen, dass man in Zukunft gewisse Drogen zum Beispiel in Apotheken beziehen kann.

Gegen die Legalisierung von Drogen ist hingegen SVP-Stadtratskandidatin Susanne Brunner, die wie Baumer zu den Top Five gehört. Sie sollte ebenfalls in der Büxe mitdiskutieren, da sie jedoch krank war, musste sie absagen. «Die Legalisierung von Cannabis geht gegen den Jugendschutz. Ich mache mir Sorgen um unsere Kinder und Jugendlichen, da Cannabis eine Einstiegsdroge ist», sagt Brunner, die inzwischen wieder gesund ist.

(som)