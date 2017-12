Das ist die beste Pizza der Stadt Zürich

Die beste Pizzeria der Stadt Zürich ist gefunden. In einem Voting haben rund 50'000 Leser von 20 Minuten über die beste Pizza der Stadt abgestimmt. Zur Auswahl standen insgesamt 43 Stadtzürcher Pizzerias und Kuriere. Um die Top 3 mit einer professionellen Meinung zu ergänzen, ging die Fernsehköchin und Restaurantinhaberin Meta Hiltebrand in die drei Pizzerias, die bei der Leser-Abstimmung das Rennen gemacht hatten: das Don Leone im Kreis 4, das Al Forno an der Universitätsstrasse und das Azzurro in Altstetten.

Damit Hiltebrand aber die Pizza eines Durchschnittsgastes bekam, hatte sie sich zusammen mit 20 Minuten etwas überlegt: Zwei Reporter begleiteten die Köchin als Testesser. Sie gaben sich als gewöhnliche Gäste aus und bestellten in allen drei Beizen die gleichen Pizzas an einem anderen Tisch. Hiltebrand kam später an den Tisch und probierte die Pizzas der Testesser. Sie bekam so ein unverfälschtes Bild.

«Metas Service war deutlich besser»

«Hiltebrands Pizzas waren teils deutlich sorgfältiger zubereitet oder die Zutaten hatten die bessere Qualität als bei unseren Pizzas», sagt Lucien Esseiva, einer der Testesser und Food-Redaktor bei 20 Minuten. «Auch der Service bei der Starköchin war in allen drei Pizzerias deutlich aufmerksamer als bei uns.»

Beurteilt wurden Teig, Tomatensauce, Mozzarella und die Qualität der restlichen Zutaten. Welche Pizzeria schliesslich die Nase vorn hatte, sehen Sie im Video.

Die Plätze 4 bis 20 belegten folgende Pizzerias:

4. Dieci Oerlikon

5. Taverne da Angelo

6. Da Michelangelo

7. Dominos

8. Rosso

9. Santa Lucia Niederdörfli

10. Grottino 77

11. Miracle

12. Santa Lucia Bellevue

13. Golosone

14. Cucina Luisenstrasse

14. Scala

16. Piu Europaallee

17. Stripped

18. So Pizza

19. Santa Lucia Altstetten

20. Pizza Züri

