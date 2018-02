Stellen Sie Corine Mauch Ihre Fragen!

Stadtrat und Stapi-Kandidat Filippo Leutenegger (FDP) hat am Montag vorgelegt und Fragen der 20-Minuten-Leser beantwortet. Jetzt ist auch im Kalender seiner Konkurrentin und amtierenden Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) ein Termin frei geworden. 20 Minuten trifft Mauch am Dienstag zum Interview und stellt ihr die Fragen der 20-Minuten-Leser.

Welche Fragen haben Sie zur Zukunft der Stadt Zürich? Wo sehen Sie dringenden Handlungsbedarf? Was soll so bleiben, wie es ist? Wie sehen Sie Mauchs Arbeit in den vergangenen vier Jahren als Stadtpräsidentin? Senden Sie uns Ihre Fragen an Corine Mauch mithilfe des unten stehenden Formulars.

Berücksichtigt werden nur Fragen, die unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie des Wohnorts gestellt werden. Aus zeitlichen Gründen können leider nicht alle Fragen beantwortet werden.

