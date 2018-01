Taxifahrer verfolgt jungen Verbrecher

Ein 20-jähriger Mann aus Sri Lanka hatte sein Auto am Montagabend auf einem Parkplatz beim Zürcher Hauptbahnhof parkiert. Als er sein Fahrzeug aus dem Parkplatz auf die Museumstrasse manövrieren wollte, kollidierte er mit einem parkierten Taxi. Der Taxifahrer machte den jungen Mann sofort auf den Blechschaden aufmerksam, doch dieser fuhr davon, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Der 55-jährige Taxifahrer folgte dem flüchtenden Autofahrer, bis er ihn in der Gessnerallee auf dem Fahrstreifen anhalten konnte. Der junge Lenker versuchte daraufhin nochmals zu entkommen. Dabei touchierte er ein weiteres Auto, das hinter ihm in der Kolonne stand.

Mann war zur Verhaftung ausgeschrieben

Die Polizei, die in der Zwischenzeit eingetroffen war, konnte den Mann stoppen, bevor er sich ein weiteres Mal aus dem Staub machen konnte. Sie nahmen den 20-Jährigen fest. Ermittlungen ergaben, dass sich der Mann illegal in der Schweiz aufhält und wegen mehrerer Delikte zur Verhaftung ausgeschrieben ist.

(tam)