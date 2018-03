Zoo-Besucher dürfen sich über einen Neuankömmling freuen: Seit Mittwoch lebt ein Armurtiger in der Tigeranlage des Zoos Zürich. Der zwei Jahre alte Sayan wurde im Parc des Félins in Frankreich geboren. In Zürich soll das ruhige Tier die Tigerdame Elena kennenlernen – vorerst durch Gitter getrennt.

Umfrage Freuen Sie sich über den Neuankömmling im Zoo Zürich? Ja sehr. Ich werde dem Zoo sicher einen Besuch abstatten.

Nein, das finde ich gar nicht interessant.

Ich freue mich sehr. Hoffentlich gibt es bald Tiger-Babys.

Ist mir egal.

Der Zoo Zürich hat ein neues Tiger-Paar

Elena zeige sich derzeit noch zurückhaltend und nicht sehr erfreut über den Neuankömmling, heisst es in einer Mitteilung des Zoos Zürich. Bereits bei der ersten Begegnung am Gitterschieber hätte es beidseits lautes Gebrüll gegeben. Nun heisst es, Geduld haben – Annäherung braucht eben Zeit.

Nachwuchs hat keine Priorität

Obwohl der Zoo Zürich mit der Ankunft des Männchens wieder ein Tiger-Paar hat, liegt der Fokus nicht auf Nachwuchs: Einerseits sei Sayan noch sehr jung, andererseits befinde sich die 2004 geborene Elena für eine Grosskatze schon in fortgeschrittenem Alter.

Zudem wurde bei Elena im Rahmen des europaweiten Zuchtmanagements über längere Zeit die Fortpflanzung hormonell unterbunden, was sich nun negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken könne.

(mon)