Töff brennt lichterloh

Am frühen Freitagmorgen kam es an der Zürcherstrasse in Hinwil ZH zu einem Unfall. Kurz vor 6 Uhr kollidierte vor einem Lichtsignal ein Personenwagen mit einem Motorrad. Letzteres fing Feuer, der Fahrer wurde leicht verletzt, heisst es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage.

Wegen Aufräumarbeiten musste die Strasse zwischenzeitlich gesperrt werden. Grössere Verkehrsbehinderungen gab es keine.

(chi)