Töfflifahrer (15) stirbt nach Kollision mit Traktor

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Aargauer Gemeinde Bünzen: Bei einer Kreuzung zweier asphaltierter Feldwegen kam es um 14.30 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Traktor und einem Mofa-Fahrer. Der 15-Jährige prallte mit grosser Wucht ins Hinterrad des Traktors, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstagmorgen mitteilt.

Für den 15-jährigen Schweizer aus der Region kam jede Hilfe zu spät. Trotz raschen Einsatzes einer Ambulanz und eines Rettungshelikopters erlag er noch auf der Unfallstelle

seinen schweren Verletzungen. Der gleichaltrige Traktorfahrer kam mit dem Schrecken davon. Ebenso unverletzt blieb ein zweiter Mofa-Lenker, der noch rechtzeitig hatte anhalten können.

Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls müssen noch geklärt werden. Aufgrund eines Maisfeldes sei die Sicht im Einmündungsbereich der Kreuzung stark eingeschränkt gewesen. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

(wed)