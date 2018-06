Tram kollidiert mit Auto – eine Person verletzt

Auf Höhe der Duttweilerbrücke an der Pfingstweidstrasse in Zürich ist am Donnerstagmittag ein Tram der Linie 4 mit einem Auto kollidiert. Dabei sei der Autolenker verletzt worden, teilten die Verkehrsbetriebe Zürich VBZ auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Das Autofahrer habe höchst wahrscheinlich das Rotlicht missachtet und sei nach der Kollision mit dem Tram in eine Ampel geprallt, wie ein Leser-Reporter erzählt.

Die Kollision hatte Auswirkungen auf den Tramverkehr: Die Linie 4 verkehrte nur noch zwischen Tiefenbrunnen und Escher-Wyss-Platz. Ab da bis zum Bahnhof Altstetten waren Busse im Einsatz.

(kaf/sda)