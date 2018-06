Trio übernimmt Kiste-Club nach Lärmstreit

Nach jahrelangem Streit wegen längerer Öffnungszeiten und Lärmbelästigungen gab Jorin Schmitz im April das Club-Aus der Badener Kiste bekannt. «Schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, die Kiste nach sieben Jahren zu schliessen», so der Noch-Inhaber des bekannten elektronischen Underground-Clubs. Er werde die Kiste aber noch bis Ende Juni weiterführen.

Die Kiste wird komplett umgebaut

Nun gibt es ein Happy End für Aargauer Clubberer: Die beiden Party-Veranstalter und DJ-Brüder Andres und Claude Häusler sowie ihr Freund und Investor Ronny Hitz übernehmen die Kiste. «Wenn alles nach Plan verläuft, eröffnen wir Anfang August.» Aber wie das mit den Bewilligungen und Behörden so sei, könne sich der Termin auch nach hinten verschieben, sagt einer der Häusler-Brüder, die unter dem Namen Bruderherz als DJs auftreten.

Bis es so weit ist, stehe noch eine Menge Arbeit an: «Wir wollen der Kiste einen neuen Glanz verpassen und planen im Juli einen Komplett-Umbau.»

Die Kiste soll Gate 54 heissen

Nicht nur die Einrichtung soll moderner und schlichter werden, auch der Name wird geändert. Die Kiste soll zukünftig Gate 54 heissen. «Wir haben uns dafür entschieden, weil 54 der Postleitzahl von Baden entspricht und das Gate ein Ort für ganz Baden symbolisieren soll – wie am Flughafen ein Ort, wo man abheben kann», so die künftigen Inhaber.

Nur bei der Musikrichtung bleibe man der Kiste treu: «Es wird grösstenteils elektronische Musik laufen.» Hin und wieder soll aber eine Hip-Hop-Party steigen. Die Häusler-Brüder haben auch schon die Partyreihen «Einmalig Music» und «Monkey Wood» in der Kiste organisiert.

Keine Sorgen wegen des Lärms

Sorgen wegen der Lärmproblematik machen sich die drei Aargauer nicht: «Wir sind guter Dinge und arbeiten mit der Stadt an einem vernünftigen Sicherheitskonzept.» Man wolle weder Streit mit den Nachbarn noch mit den Behörden: «Die Zusammenarbeit mit allen vom Lärm Geplagten hat bei uns Priorität.» Deshalb werden auch die Öffnungszeiten bis 4 Uhr selbstverständlich eingehalten, so Häusler.

