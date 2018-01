Trumps Black Hawks sind in Dübendorf gelandet

Am Mittwochnachmittag sind kurz vor 16 Uhr drei UH-60 Black-Hawk-Helikopter der US-Armee in Dübendorf ZH gelandet. Wie Insider gegenüber 20 Minuten sagen, sind die Transporthelikopter von einem US-Armee-Stützpunkt in Deutschland gestartet und sollen in Dübendorf darauf warten, bis Personen der US-Delegation am Flughafen Zürich landen und nach Davos transportiert werden müssen.

Bereits am 10. Januar sind die ersten Sicherheitsleute von US-Präsident Donald Trump in Zürich gelandet – mit einer Boeing 737 der US Air Force. Am Sonntag ist ein grosses Frachtflugzeug der US Air Force am Flughafen Zürich gelandet, um Material und gepanzerte Limousinen in die Schweiz zu bringen.

(wed)