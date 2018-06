Erster Tunneldurchstich verlief erfolgreich

Im neuen Tunnel auf der Einhausungsbaustelle in Zürich-Schwamendingen laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Am 12. Juni erfolgte der Durchstich im Zielschacht Kreuzung Schörlistrasse/Herbstweg. Die 120-Meter lange Bohrung soll nun 12 Tage andauern.

Untergrund nicht immer ideal

Aktuell werden die Rohre der Wassertransportleitung zwischen Oerlikon und Schwamendingen verlegt. Da aber die bestehende Leitung dem Bau der Einhausung in die Quere kam, war eine Verlegung in tiefere Regionen notwendig. Mit einem Spezialbohrer wird nun in einer Tiefe von 14 Meter gearbeitet.

Zwar sei der Untergrund an diese Stelle sehr weich, aber nicht immer ideal: «Es ist einfach zum Bohren, aber nicht einfach um die Richtung der schweren Bohrmaschine zu halten», so Chefbauleiter René Moser. Deshalb müsse man aufpassen, dass die Bohrmaschine nicht absäuft.

(mon)