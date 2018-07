Unbekannte klauen seltenes Spiegelschaf

Das vier Monate alte Lamm befand sich auf einer Weide neben der Dorfstrasse eingangs Benzenschwil. Der Halter der seltenen Spiegelschafe bemerkte am Montagmorgen zwar, dass der Zaun etwas gelöst war, dachte sich aber nichts weiter dabei. Als er die Herde am Montagabend umsiedeln wollte, fiel dem Halter beim durchzählen auf, dass eines der jungen Lämmer fehlte, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilt.

Inzwischen hat der Schafhalter auch Anzeige bei der Polizei erstattet. Dort geht man davon aus, dass jemand das Lamm geklaut hat. Es sei unwahrscheinlich, dass es als einziges Tier einer 30-köpfigen Herde von sich aus ausgerissen ist. Das seltene Schaf hat einen Wert von mehreren hundert Franken.

Der Kantonspolizei-Stützpunkt Freiamt in Wohlen (Telefon

056 619 79 79) sucht Augenzeugen und nimmt Hinweise zur

Täterschaft entgegen.

(wed)