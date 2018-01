19-Jähriger prallt mit Pickup in einen Baum

Ein 19-jähriger Lenker verursachte bei starkem Schneefall und prekären Strassenverhältnissen am Samstagabend einen massiven Selbstunfall. Als ihm zwischen Beggingen und Hemmental ein anderes Fahrzeug entgegenkam, geriet der Junglenker nach einer Lenkkorrektur auf das Strassenbankett und verlor dann die Herrschaft über seinen Pickup, wie die Schaffhauser Polizei mitteilt.

In der Folge rutschte er von der schneebedeckten Strasse linksseitig die Böschung hinunter und prallte frontal in einen Baum.Der Aufprall war so heftig, dass drei der vier Airbags auslösten. Der Fahrzeuglenker und sein Mitfahrer wurden nicht verletzt. Am neuen Fahrzeug dagegen entstand Totalschaden. Aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse konnte das Fahrzeug erst am Folgetag geborgen werden.



(tam)