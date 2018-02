«Fahrer in Deutschland zu rekrutieren, bringt nichts»

Die VBZ haben einen Mitarbeiter-Mangel – Ende letzten Jahres fehlten ihnen 15 Bus- und Tramchauffeure. Bis jetzt hat sich nicht viel geändert: Laut den Zürcher Regionalmedien sind immer noch gleich viele Stellen unbesetzt.

Darüber ist Duri Beer besorgt: «Wir wissen nicht genau, wie die VBZ-Personalrekrutierung im Detail aussieht», sagt der Sekretär der Gewerkschaft des Personals öffentlicher Dienste Sektion Zürich VPOD: «Wir haben aber mitbekommen, dass die VBZ Auslandsrekrutierungen vornehmen will – so etwa in Deutschland.» Dort bringe dies aber nichts, da die deutschen Verkehrsbetriebe selbst mit Personalproblemen zu kämpften hätten.

Beer sieht das Problem vor allem bei der Bezahlung: «Der Lohn ist nicht übermässig hoch, obwohl die psychische wie auch physische Belastung in diesem Beruf sehr gross ist» – die vielen und unregelmässigen Einsatzzeiten bei der Schichtarbeit sowie Überstunden machen den Chauffeuren zu schaffen. Dementsprechend ist die Fluktuation bei der VBZ relativ hoch: «Es gibt zahlreiche Kündigungen in den ersten fünf Jahren.»

VBZ will Stellen so rasch wie möglich besetzen

Weniger drastisch sieht das VBZ-Sprecher Andreas Uhl: «Die Löhne der VBZ richten sich nach dem Personalrecht der Stadt Zürich und dem Rahmen-Gesamtarbeitsvertrag.» Im Branchenvergleich seien sie am oberen Ende.

Auch die 15 freien Stellen muss man laut Uhl in Relation zum Personalbestand sehen: «Sie machen einen Prozent auf das gesamte Fahrpersonal aus.» Man möchte aber die leeren Stellen dennoch rasch besetzen und bald zusätzlich aufstocken: «Es gibt schon gegen Ende Jahr wieder eine Menge Mehrleistungen zu erbringen, da der Fahrplan ausgebaut wird.» Eine Auslandsrekrutierung sei eine Option: «Wir erhalten laufend Bewerbungen aus dem Ausland, dem Internet sei Dank.» Eine aktive Rekrutierung würde über dortige Portale und Inserate laufen.

Für die Fluktuation gebe es Gründe: «Gegen Jahresende haben noch viele Mitarbeitende von einer Frühpensionierungslösung profitiert und sind ausgetreten. Es gibt auch immer wieder Abgänge bei weniger Langjährigen », sagt Uhl. Dies liege daran, «dass einzelne Mitarbeiter mit der Schichtarbeit nicht klarkommen oder den Job als Zwischenlösung machen.

