10 Prozent mehr Unfälle mit anderen Fahrzeugen

Die Busse und Trams der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) sind 2017 häufiger verunfallt als noch vor einem Jahr. Das zeigt die Schadenstatistik, die das Unternehmen am Freitag publizierte. Insgesamt kam es zu 2159 Ereignissen. Weiterhin rückläufig ist die Anzahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang. Nur zu einem solchen Ereignis kam es 2017. Im Vorjahr waren es drei Unfälle gewesen.

In 868 Fällen kam es zu einer Kollision mit Fahrzeugen. Das entspricht einer Steigerung von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die grösste Steigerung verzeichnet die Kategorie Schäden bei Baustellen. Das sei auf die grosse Anzahl Baustellen im vergangenen Jahr zurückzuführen. Deshalb wollen die VBZ künftig die laufende Kontrolle der Baustellenabsperrungen verstärken.

Laserattacken gingen zurück

Die Zahl der Fälle, in denen Chauffeure mit Lasern geblendet wurden, ging von 27 auf 19 zurück. Dank der Sensibilisierung des Fahrpersonals und Tipps von Passanten sei es in einigen Fällen möglich gewesen, die Täterschaft zu ermitteln. Die VBZ künden an, die Aktivitäten im Bereich Sicherheit und Prävention weiter zu intensivieren, unter anderem mit der Kampagne «Sicher unterwegs».

(tam)