VBZ-Fahrer können ihre Einsatzzeiten wünschen

Mehr als die Hälfte der VBZ-Mitarbeiter ist mit ihrer Work-Life-Balance nicht zufrieden. Rund 40 Prozent fühlen sich psychisch unter Druck. Das geht aus der sporadisch durchgeführten Befragung der städtischen Mitarbeiter hervor, an der 62 Prozent aller VBZ-Angestellten teilgenommen haben. Mit einer «individuellen Dienstplanung» will die VBZ die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter erhöhen.

Bisher haben die Bus- und Tramfahrer im Turnus gearbeitet. Die Schichten folgten einem festgelegten Rhythmus, der sich immer wiederholte. «Ein Mitarbeiter wusste bereits heute, ob er zum Beispiel am 23. Juni 2021 arbeiten muss», sagt Jürg Widmer, Leiter Betrieb bei den VBZ. Mit der individuellen Dienstplanung ändert sich das.

Mitarbeiter wählen Freitage und Schichten

Die Einsatzzeiten der Mitarbeiter, die sich für dieses flexible System entscheiden, werden von Monat zu Monat festgelegt. In einem ersten Schritt können die Angestellten drei Monate im Voraus die Tage auswählen, an denen sie frei haben möchten. Jedem Wunsch können sie Prioritätspunkte zuordnen, pro Monat insgesamt zehn Punkte.

Auf die Zuteilung der freien Tage folgt die zweite Runde. Die Mitarbeiter können wiederum mit Prioritäten angeben, welche Schicht sie an den Einsatztagen übernehmen möchten. Das soll die Vereinbarkeit von Beruf und Freizeit verbessern und dem individuellen Rhythmus der Mitarbeiter entgegenkommen: «Wer will, kann sich etwa nur für Spät- oder Frühschichten einteilen lassen, soweit dies das Arbeitszeitgesetz zulässt», so Widmer.

«Die Planung ist aufwändiger geworden»

Nach einer Testphase werde das System nun schrittweise an allen Standorten eingeführt. Bereits jetzt seien 32 Prozent aller Bus- und Tramfahrer umgestiegen. Ebenfalls möglich sei, dass man zwischen den beiden System hin und her wechselt, je nachdem, wie es die aktuelle familiäre Situation verlangt. «Das ist ein Quantensprung in der Mitbestimmung», sagt Widmer.

«Klar ist die Planung mit dem neuen System aufwändiger geworden. Der Zusatzaufwand rechtfertigt sich aber, weil wir uns davon eine höhere Arbeitszufriedenheit versprechen», sagt Widmer. Neben der individuellen Dienstplanung führt die VBZ ein Pilotprojekt mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften durch. Ziel ist, dass die Mitarbeiter den Umgang mit Stress üben und Haltungsproblemen entgegenwirken. Das soll sich positiv auf die Gesundheit auswirken.

«Wir haben vor rund 20 Jahren das Thema auf die Agenda gesetzt»

Bei der Gewerkschaft für das Personal öffentlicher Dienste (VPOD) kommt die Idee gut an. «Wir haben vor rund 20 Jahren das Thema auf die Agenda gesetzt», sagt Duri Beer, VPOD-Sekretär der Region Zürich. In einzelnen Betrieben sei das System seit über zehn Jahren verankert.

Ebenfalls sei es gut, dass die Mitarbeiter selber entscheiden können, ob sie im neuen System arbeiten wollen. «Es gibt Mitarbeitende, welche den individuellen Dienstplan schätzen, andere arbeiten lieber im Turnus», so Beer. Wenn mit der Neuerung die Ersatzdienste und die langen Pausen zwischen zwei Dienstteilen reduziert werden könnten, sei das eine gute Sache.

