VBZ-Kontrolleur muss einen Monat in U-Haft

Sechs leicht verletzte Personen und zwei Verhaftungen – so das Resultat einer Billettkontrolle, die am Sonntag beim Bahnhof Zürich-Wipkingen aus dem Ruder gelaufen ist. Wie der 20-jährige Fahrgast zum Blick sagte, sei er geschlagen und getreten worden, als er schon auf dem Boden lag. Ein VBZ-Kontrolleur und auch der Passagier wurden verhaftet.

Während der 20-Jährige am gleichen Tag wieder frei kam, blieb der VBZ-Mitarbeiter in Haft. Für den Kontrolleur hatte die zuständige Staatsanwältin beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft gestellt – dieser wurde nun für die Dauer von einem Montag bewilligt, wie es auf Anfrage von 20 Minuten heisst. «Der Antrag wurde bewilligt, weil mehrere Personen involviert sind und somit Verdunkelungsgefahr besteht», so die zuständige Staatsanwältin.



(mon)